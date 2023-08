Spediti verso l'approvazione della bozza dello Statuto della Nuova Pescara: convocata l'assemblea per votarla

Potrebbe essere approvato il 4 settembre e cioè ben prima della scadenza fissata al 30, la bozza di Statuto della Nuova Pescara. Proprio per quel giorno infatti il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli ha convocato l'assemblea costitutiva del nuovo Comune nella sala consiliare per, si legge al terzo punto all'ordine del giorno, l'approvazione della bozza.

Certo si dovranno discutere gli emendamenti migliorativi che, specifica la convocazione di Antonelli, dovranno essere inviati entro le 14 del 30 agosto per cui sarà poi da vedere se il dibattito si concluderà in giornata. Sembra comunque che la volontà sia quella di chiudere la partita in anticipo e andare così avanti con il progetto di fusione nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale che ha stabilito un cronoprogramma preciso per arrivare alla nascita della nuova grande realtà metropolitana nel 2027 ed evitare il commissariamento che la farebbe sorgere nel 2024.

Un tema che ha sollevato molte polemiche visto il fronte di chi di rinvii non voleva più sentir parlare. Anche sulla bozza le polemiche non sono mancate e a sollevarle è stato il Movimento 5 Stelle che ha parlato di poltronificio.

I lavori intanto vanno avanti e il 4 settembre la bozza di Statuto sarà discussa con gli emendamenti che saranno inviati. Il documento prevede la creazione di quattro municipi due a Pescara (nord e sud), uno a Montesilvano e uno a Spoltore. Ognuno avrà un suo presidente, una giunta municipale e i suoi consiglieri: 24 sia per Pescara che per Montesilvano, 16 per Spoltore.