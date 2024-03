Al via i lavori stradali in via di Sotto per migliorare la sicurezza

Al via gli attesi lavori di riqualificazione e messa in sicurezza stradale di via di Sotto. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore e il consigliere comunale Alessio Di Pasquale. Pastore ha spiegato:

"L’intervento prevede la realizzazione di corsie ciclabili monodirezionali sormontabili (bike lane di cui all’art. 3 comma 12bis del codice della strada,stile corso Vittorio Emanuele) lungo via di Sotto da intersezione Salita Cellini (Conad) a strada Colle Scorrano per circa 2100 metri. I lavori riguardano la parziale riasfaltatura del tratto interessato, la rimessa in quota dei chiusini, il rifacimento della segnaletica orizzontale. Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale saranno previsti il rifacimento degli attraversamenti pedonali con materiale duraturo ed ad alta visibilità con il posizionamento di marker luminosi fotovoltaici. Saranno previsti, altresì, dissuasori di velocità mediante segnaletica luminosa. A completamento dell’intervento si prevede la fornitura e posa in opera di porta biciclette e la messa a dimora di verde nelle aiuole prive di alberi lungo il tracciato."

Il consigliere Di Pasquale:

"Per il momento i lavori interessano 350 metri lineari, dalla nuova piazza Nilde iotti alla scuola Virgilio"