Aeroporto, il sottosegretario D'Annuntiis a D'Alfonso (Pd): "Più utenti che negli altri scali del centro Italia, investiti oltre 8milioni"

“Numeri fuorvianti” quelli forniti dal deputato Luciano D'Alfonso sull'aeroporto d'Abruzzo. A sostenerlo ribattendo alla definizione di “aeromorto” con cui ha definito la gestione della Regione dello scalo, è il sottosegretario alla presidenza Umberto D'Annuntiis. “Conosciamo tutti l’interesse dell’onorevole D’Alfonso per i voli e non ci stupisce che ogni tanto torni sull’argomento”, afferma lanciando una frecciatina al deputato Pd, per poi snocciolare i numeri.

“Nel periodo 2019-2022 l’attuale giunta regionale ha destinato per l’aeroporto d’Abruzzo la somma di 8milioni 367mila euro a favore di Saga per le attività aeroportuali e per il 2023 sono a disposizione ulteriori tre milioni di euro da destinare ai nuovi accordi con i vettori per l’incremento dei voli”, afferma quindi il sottosegretario.

D'Annuntiis parla di un'eredità pesante e cioè di un aeroporto preso quando era “a rischio chiusura, addirittura con l’impianto antincendio fuori norma. Ora nonostante una pandemia in mezzo si ottiene un nuovo record di passeggeri e stanno per iniziare i lavori per l’allungamento della pista che renderà possibili i voli intercontinentali”

“L’onorevole D’Alfonso stia tranquillo perché questa giunta regionale non sta trascurando l’aeroporto e lo dimostrano i dati dei passeggeri che ci indicano come il 2023 segnerà un nuovo record”, chiosa riportando i numeri degli utenti che hanno utilizzato gli scali dell'Italia centrale dal primo gennaio al 31 luglio 2023. Numeri che vedrebbero Pescara prima con 507mila 502 utenti, seguita da Perugia con 302mila 378, Ancona con 273mila 264 e infine Rimini con 153mila 670.

“A questi si aggiunge quello del mese di agosto 2023 che vede ulteriori 100mila 208 passeggeri per un totale complessivo di 607mila 730 con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 del 27,2 per cento – precisa -. Se, come dice l’onorevole D’Alfonso, Perugia ed Ancona hanno ricevuto più fondi di Pescara, dai dati di cui sopra emerge come Pescara abbia ottimizzato le risorse a disposizione e continui nella sua attività di crescita”, conclude.

La controreplica di Luciano D'Alfonso

Non si è fatta attendere la risposta del deputato dem alle parole del sottosegretario che, a suo parere, “tenta inutilmente di nascondere dati di fatto assodati”.

“Sfido pubblicamente il sottosegretario a tentare di smentire le seguenti affermazioni”, prosegue e cioè che “quest’anno la Regione Abruzzo ha dato appena 881mila 339 euro per l’infrastruttura; che l’aeroporto attende da più di 14 mesi che venga nominato un direttore generale; chei collegamenti stanno scomparendo uno dopo l’altro (Milano Linate non c’è più dallo scorso luglio, il volo per Torino terminerà il 5 novembre, da fine ottobre finiranno altri dieci voli e per altre rotte ci sarà una riduzione) e che nella proposta di Piano nazionale degli aeroporti l’unico scalo strategico della Rete centrale (di cui fa parte Pescara) sarà quello di Ancona”.

“Fare finta sul piano aeroportuale è pericoloso. Mi appello al buon senso di chi governa questa Regione – conclude D'Alfonso -: si presti finalmente attenzione alla nostra infrastruttura più importante, evitando quel carico di disinteresse che la sta facendo precipitare nella poco invidiabile condizione di 'aeromorto'. Negare l’evidenza con asinina testardaggine fa pensare all’urgente bisogno del supporto di uno specialista”.