Salta il volo per Varsavia, D'Alfonso (Pd): "Era tra le rotte estive riconfermate dalla Regione"

Nelle scorse settimane era emerso come i voli diretti a Barcellona (Girona) sarebbero diminuiti in primavera con solo quello della domenica operativo dal 31 marzo al 2 giugno, ma ora l'aeroporto d'Abruzzo perde anche il volo per Varsavia “che la Regione aveva annunciato tra i collegamenti riconfermati nella presentazione della stagione estiva 2024 svoltasi a gennaio”. A denunciarlo è il deputato Pd Luciano D'Alfonso. “Si sa: passate le feste, gabbato il santo”, chiosa.

“Finita la cuccagna elettorale, si scopre la dura realtà fatta di tagli alle frequenze e cessazioni dei collegamenti. Mentre è ancora aperta la ferita per la perdita del volo per Milano Linate, terminato a luglio scorso, ora si apprende della dismissione della rotta per la capitale polacca e del taglio a quella per la Spagna”.

“Come è possibile che un collegamento venga annunciato in pompa magna a gennaio e poi tolto alla chetichella due mesi più tardi? - chiede quindi D'Alfonso -. E come mai il cantiere per l’allungamento della pista dell’aeroporto, sbandierato a inizio febbraio con tanto di photo opportunity con la pala in mano, è stato aperto e subito richiuso? Aspettiamo risposte dal presidente riconfermato, se mai ce ne saranno”, prosegue.

“Intanto con l’abbandono di Ita e Volotea, ormai sono rimaste soltanto tre le compagnie che volano da Pescara (Ryanair, Luxair e Wizz) mentre le ''nuove' rotte per la primavera-estate 2024 sono le stesse del 2023 (tranne Varsavia) e le frequenze dei voli per Torino e Bergamo sono state ridotte: il collegamento con il Piemonte è attivo soltanto da giugno a settembre; mentre dal 31 marzo gli operativi per la Lombardia perdono il volo serale nel weekend (venerdì, domenica e lunedì). Ridotte rispetto all’anno scorso anche quelle per Dusseldorf, Malta e Memmingen”, incalza il deputato dem.

“Con questo andazzo, è matematico che il numero dei passeggeri stia diminuendo: meno 8,3 per cento a novembre, meno 7,3 per cento a dicembre e meno 6,3 per cento a gennaio (dati Assaeroporti). Qualcuno dalle parti di palazzo Silone a gennaio 2025 avrebbe voluto festeggiare il milione di transiti e invece – conclude D'Afonso - sarà già tanto riuscire a confermare le cifre del 2023”.