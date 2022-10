L'assessore regionale Imprudente: "L’aria abruzzese è tra le migliori d’Italia"

«L’aria abruzzese è tra le migliori d’Italia». A dirlo è Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale e assessore all'Ambiente e all'Agricoltura in vista alla “One Hundred Trail World Series”, villaggio allestito in piazza San Bernardino per la competizione di trail running tra le più importanti al mondo, che si è disputata sul Gran Sasso.

«L’aria abruzzese è tra le migliori d’Italia», ribadisce Imprudente, «abbiamo deciso di investire per far crescere la qualità della vita degli abruzzesi, aumentarne il benessere sociale e collettivo, migliorare la salubrità dell'aria e dell’acqua, così come di tutte le altre peculiarità ambientali, culturali, storiche ed enogastronomiche che rendono l'Abruzzo unico in Italia e nel mondo. Sono questi gli elementi determinanti del brand Abruzzo che stiamo esportando in Italia e all’estero».

Partner dell’evento, l’agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta), presente in qualità di soggetto attuatore di “Abruzzo regione del benessere” e con il laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria, equipaggiato con i più sofisticati strumenti per la misurazione “in continuo” degli inquinanti atmosferici. «Siamo felici», dice Imprudente, «di aver ospitato questo importante evento in Abruzzo, veicolo di promozione della bellezza delle nostre montagne, dalla natura incontaminata e dall’aria pulita. In tal senso abbiamo colto l’occasione, con la presenza dell’agenzia per la tutela dell’ambiente (Arta), di misurare la salubrità dell’aria anche durante l’evento, riscontrando che l’Abruzzo è tra le regioni italiane che hanno la più bassa concentrazione d’inquinanti in atmosfera».