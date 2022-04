25 aprile con il sole, Masci esulta: "Pescara è esplosa di gente, smentite le cassandre"

Complice la bella giornata di sole, ieri (25 aprile) si sono viste tante persone in giro per la nostra città, facendo registrare il pienone in spiaggia e il "tutto esaurito" nei ristoranti del centro, per la soddisfazione di balneatori ed esercenti.

Anche il sindaco Carlo Masci esulta per quest'ottima partenza della stagione, scrivendo su Facebook quanto segue: "È bastata una giornata di sole dopo due anni di pandemia che Pescara è esplosa di gente, venuta anche da fuori regione per godersi la nostra riviera, la nostra spiaggia, il nostro mare. Puntualmente smentite le cassandre che, per motivi politici o per interessi personali, ripetono come un disco rotto che Pescara è ferma. Il problema loro è che Pescara corre troppo, è sempre pronta alle novità, non si perde mai d'animo, è bellissima".