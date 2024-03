Venti forti e mareggiate, emessa allerta meteo per l'Abruzzo

Un'allerta meteo valevole anche per la nostra regione e la provincia di Pescara è stata emessa dal dipartimento della protezione civile nazionale.

A farlo sapere è il centro funzionale d'Abruzzo.

Queste le previsioni per queste ore: «Dalla tarda serata di sabato 9 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, e Friuli Venezia Giulia. I rinforzi più intensi si avranno sui relativi settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte.