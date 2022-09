Torna il maltempo con temporali e vento, le previsioni meteo

Da giovedì 15 settembre torna il maltempo in Abruzzo in base alle previsioni elaborate da 3bmeteo.com.

Previsti temporali e rovesci sparsi con un clima ventoso e a tratti già autunnale nel fine settimana.

Dopo un'estate decisamente calda e siccitosa, nelle ultime settimane i valori termici sono ritornati in linea con le medie del periodo, seppur all'interno di un contesto climatico pienamente estivo.

Nei prossimi giorni l'indebolimento dell'anticiclone subtropicale determinerà l'afflusso di correnti umide e instabili di origine atlantica, portando precipitazioni a carattere sparso, con anche qualche temporale e rovescio. Durante questa fase instabile, nel corso del fine settimana, le condizioni meteorologiche subiranno un ulteriore peggioramento per l'arrivo di correnti più fredde in quota di matrice artica marittima. L'arrivo di quest'ultima perturbazione porterà maggiore instabilità in tutta la regione, con forti temporali, rovesci e possibili locali nubifragi, specie nelle aree interne. Le temperature subiranno un sensibile calo, con valori che scenderanno al di sotto di 5 gradi rispetto alla media del periodo. La ventilazione risulterà moderata dapprima dai quadranti meridionali, in successiva rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali. All'inizio della prossima settimana il tempo risulterà ancora instabile, con fenomeni in attenuazione durante il mattino di martedì. A seguire tempo stabile, ma clima che risulterà ancora mite e ventoso, con valori ancora al di sotto delle medie del periodo.

Meteo Pescara

Sulla nostra città attese ancora condizioni in prevalenza stabili fino a giovedì, salvo maggiori annuvolamenti e qualche possibile e breve rovescio al pomeriggio. A seguire maggiori condizioni di variabilità, con ampi spazi soleggiati alternati a temporali e rovesci, specie tra pomeriggio e sera. Temperature in progressivo calo fino al fine settimana, con valori che potranno non andare oltre i 25 gradi. Venti tra moderati e tesi, dapprima da sud-ovest, in successiva rotazione a nord-est. Condizioni più stabili da martedì, con clima ventoso e mite.