Meteo, torna la pioggia e nel fine settimana arriva il freddo intenso

Qualche pioggia e freddo in arrivo, specialmente nel fine settimana, come segnala il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.it.

Lungo il bordo destro dell’anticiclone atlantico, esteso verso nord fino all’Europa nordoccidentale e il Regno Unito, scorreranno impulsi freddi di origine artica diretti principalmente verso i Balcani.

In misura minore questi riusciranno a guadagnare terreno verso ovest, raggiungendo l’Adriatico e coinvolgendo anche l’Abruzzo, dove nel corso della settimana le temperature sono destinate a calare anche vistosamente. In particolare uno di questi coinvolgerà la nostra regione tra giovedì e venerdì, con un aumento della nuvolosità dapprima sulle zone interne e poi anche sulle zone costiere. Poi, nel corso di venerdì, con un peggioramento più apprezzabile e qualche pioggia o nevicata in abbassamento fino a quote collinari o a tratti quasi pianeggianti sulle aree settentrionali della regione, come sul Teramano. Nel fine settimana il fronte scivolerà verso il Sud Italia, sospinto da sostenuti venti mediamente settentrionali che favoriranno un miglioramento del tempo ma anche un sensibile calo delle temperature.

Le previsioni a Pescara

Il tempo si manterrà soleggiato fino a mercoledì, mentre la nuvolosità comincerà ad aumentare nel corso di giovedì, con le nubi che diverranno compatte nel corso della giornata ma senza fenomeni associati. Venerdì sarà una giornata nuvolosa con piogge e rovesci sparsi che tenderanno ad attenuarsi tra il pomeriggio e la sera, lasciando spazio anche a qualche schiarita. Affluirà aria via via più fredda e le temperature subiranno una diminuzione anche piuttosto netta nei valori diurni, previsti non oltre i 6/8°C, mentre soffieranno tesi venti di Grecale. Tornerà a prevalere il bel tempo nel weekend, ma farà piuttosto freddo, soprattutto di notte e al primo mattino, quando le temperature minime potranno scendere fino a 0/2°C, mentre di giorno oscilleranno intorno a 7/9°C.