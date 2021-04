Fine settimana all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

3bmeteo indica per la giornata di oggi venerdì 16 aprile un aumento della nuvolosità su gran parte della regione con qualche isolato rovescio

Sarà un fine settimana all'insegna della variabilità quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per la giornata di oggi 16 aprile un aumento della nuvolosità diffusa su gran parte del territorio regionale con possibili isolati rovesci entro fine giornata. A Pescara la temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 7 gradi.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nordest. Per la giornata di domani previsto un lieve miglioramento con fasi di cielo sereno alternate a coperture, mentre per domenica è atteso un nuovo peggioramento con rovesci e temporali. Le temperature resteranno sotto la media del periodo.