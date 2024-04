Pasquetta nuvolosa e in serata arriva la pioggia anche in città: le previsioni per il Lunedì dell'Angelo

Dovrebbe reggere almeno fino a questa sera il tempo, ma la Pasquetta si chiuderà con la pioggia quasi, verrebbe da dire, come da tradizione. La perturbazione che nei giorni scorsi ha interessato il nord infatti, dovrebbe arrivare la sera del Lunedì dell'Angelo al centro-sud con l'Abruzzo che sarà caratterizzato anch'esso nel tardo pomeriggio da piovaschi. Insomma le gite fuori porta almeno fino ad una certa ora non dovrebbero correre rischi.

Per quanto riguarda la città di Pescara secondo gli esperti 3bmeteo il cielo per Pasquetta sarà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Previsto vento. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi la minima di 16 gradi.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

A livello regionale si osserverà un aumento dell'instabilità nella seconda parte del giorno quando sono attesi rovesci e locali temporali nel tardo pomeriggio-sera. Le aree più colpite saranno i settori interni delle Marche verso il confine umbro ed ovest Abruzzo, mentre tra medio-basse Marche ed Abruzzo orientale le precipitazioni risulteranno meno omogenee con accumuli irregolari e in genere scarsi, salvo locali eccezioni. Temperature in sensibile calo tra pomeriggio e sera a seguito del passaggio del fronte instabile. Tendenza a miglioramento già dal 2 Aprile con temperature che resteranno attorno alla media stagionale per qualche giorno in un contesto meteo variabile ed in genere più asciutto.