Meteo, in arrivo nuova perturbazione: prevista pioggia

Nuova perturbazione in arrivo sia in Abruzzo che a Pescara nelle prossime ore.

A fare il quadro della situazione è il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu.

Meteo Abruzzo

Mercoledì è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sull'Abruzzo, complice il transito di una perturbazione che ha origine da un area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, agganciata a sua volta da un flusso instabile proveniente dalla Scandinava e in espansione sull'Europa Occidentale. Pertanto la giornata sulla regione sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino, con prime piogge nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali in estensione alle aree costiere. Precipitazioni localmente a carattere di rovescio sul comparto appenninico Aquilano. Piogge sparse deboli o moderate in serata. Quota neve a partire dai 1500-1700 metri. Temperature minime ancora contenute a valle, massime entro i 13-16°C. Residua instabilità nella notte di giovedì, ma con progressivo miglioramento dal mattino, e schiarite via via più ampie nel corso del giorno. Temperature in aumento, venti in rinforzo da ovest-nordovest nell'entroterra, da sud-sudest lungo le coste.

Meteo Pescara

Mercoledì previste condizioni meteo in graduale peggioramento sulla città di Pescara, con cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con nubi in progressivo aumento nel corso pomeriggio associate a piogge deboli o al più moderate. Cielo molto nuvoloso in serata, con precipitazioni deboli e a tratti. Temperatura massima di 14°C, minima di 6°C. Residua instabilità nella notte di giovedì, ma con progressivo miglioramento già dal mattino; seguiranno schiarite via via più ampie nel corso del giorno. Venti moderati variabili. Temperatura massima di 17°C, minima di 10°C.