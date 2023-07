Il grande caldo lascia la città: si passa in fascia gialla

Il grande caldo lascia l'Italia e anche Pescara dove da giovedì 27 luglio si entrerà in fascia gialla così come in altre 18 città. Lo comunica il ministero della salute.

Nei giorni scorsi le temperature sul territorio hanno superato i 40 gradi, ma tra 24 ore il caldo estremo mollerà la presa a Pescara così come ad Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo.

Otto invece le città dove le temperature si normalizzeranno e ci sarà dunque il bollino verde: Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona.