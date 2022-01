Meteo, inizio di settimana con pioggia e neve: le previsioni in Abruzzo e nel Pescarese

La settimana in Abruzzo e nel Pescarese inizia all'insegna del maltempo. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano per lunedì 24 gennaio condizioni di cielo molto nuvoloso con piogge diffuse, anche se deboli, in città e lungo la costa mentre nelle zone interne e collinari potranno verificarsi nevicate a partire dai 400 600 metri in calo fino a 200 300 metri soprattutto a partire dal pomeriggio. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, la minima di 3 gradi.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud-sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente. Tendenza a miglioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni in esaurimento entro sera. Per i prossimi giorni attesa una fase di stabilità con temperature in rialzo soprattutto per quanto riguarda le massime.