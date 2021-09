Allerta gialla per rischio temporali anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali per la giornata di oggi 28 settembre nella nostra regione. Lo ha fatto sapere il centro funzionale d'Abruzzo specificando che le zone interessate sono quelle del bacino del Tronto e del Vomano, del bacino del Pescara, dell'Alto e Basso Sangro. È in arrivo infatti una perturbazione che porterà in diverse regioni rovesci e temporali con temperature stabili e un generale miglioramento atteso a partire dalla serata.

Per i prossimi giorni è attesa una situazione di sostanziale stabilità con una graduale diminuzione delle temperature per l'arrivo di correnti più fresche provenienti da nord che porteranno la colonnina di mercurio su valori in linea con le medie del periodo.