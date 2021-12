Prosegue la fase di stabilità e freddo nel Pescarese e in Abruzzo: le previsioni

L'anticiclone continua a garantire stabilità sull'Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti, per la giornata di oggi 15 dicembre, cielo sereno o poco nuvoloso con un aumento temporaneo degli addensamenti nel pomeriggio anche se non sono previste piogge. A Pescara la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 6 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Anche per la giornata di giovedì non ci saranno grossi cambiamenti, le temperature saranno in lieve calo per le massime, in lieve aumento per le minime. Nel fine settimana dovrebbe esserci un primo cambiamento a causa di masse d'aria instabili che porteranno rovesci e piogge per sabato 18 dicembre.