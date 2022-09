Fine settimana variabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni meteo

Fine settimana con tempo variabile in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano l'arrivo di infiltrazioni di aria più instabile e fresca derivanti dall'ondata di maltempo che sta già interessando le regioni settentrionali del Paese. A Pescara oggi 8 settembre la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-audovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest.

Per venerdì 9 e sabato 10 le correnti atlantiche continueranno a portare occasionali temporali e rapidi rovesci, soprattutto nelle aree interne con temperature che però potrebbero anche essere in aumento superando i 30 gradi per le massime. Ci sarà però spazio per fasi con clima tipicamente estivo.