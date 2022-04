Due giorni di sole poi arriva il maltempo anche in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni per il fine settimana

Fine settimana che inizierà con il sole ma finirà con piogge e temporali in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano ancora una fase di relativa stabilità per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 aprile, con sole e temperature in ulteriore rialzo anche per l'arrivo del vento di garbino che potrebbe portare la colonnina di mercurio, nella nostra regione e in tutta la fascia adriatica, anche oltre i 20 gradi per quanto riguarda le temperature massime.

Per la giornata di oggi venerdì 8 aprile a Pescara è prevista una temperatura massima di 22 gradi e una minima di 13 gradi, stesse temperature anche per domani sabato 9 aprile. La situazione cambierà domenica 10 aprile quando è confermato l'arrivo di una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature e a rovesci e piogge soprattutto nella tarda mattinata e nel pomeriggio, con un graduale miglioramento a partire dalla serata.