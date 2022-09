Torna il caldo anche in Abruzzo e nel Pescarese ma non durerà a lungo: le previsioni

Torna il caldo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di 3bmeteo, infatti, indicano anche per la nostra regione l'arrivo di un fronte anticiclonico africano, che riporterò le temperature anche oltre i 30 gradi per l'inizio della settimana. Stabilità con sole e caldo durante le ore diurne, e tassi d'umidità relativamente alti nelle ore notturne almeno fino a venerdì 9 settembre, quando il quadro è destinato a cambiare. A Pescara oggi 5 settembre la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordest.

Per il fine settimana, invece, come anticipato è previsto l'arrivo prima di una perturbazione che porterà instabilità soprattutto al nord e nelle regioni centrali, mentre da domenica dovrebbe arrivare aria decisamente più fresca proveniente dai balcani con temperature in deciso calo.