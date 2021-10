Meteo, prosegue la fase di stabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Le previsioni di 3bmeteo indicano per la giornata di oggi mercoledì 26 ottobre condizioni di cielo poco nuvoloso al mattino con tendenza ad un ulteriore miglioramento in Abruzzo e nel Pescarese. La temperatura massima in città sarà di 18 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da nordovest. Mare mosso.

Anche per i prossimi giorni è prevista una situazione di relativa stabilità senza particolari cambiamenti o peggioramenti, con temperatura in lieve aumento soprattutto per le massime, mentre le minime saranno in lieve calo soprattutto nelle valli interne.