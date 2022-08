Meteo, ultimo fine settimana di agosto senza grandi cambiamenti in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ultimo fine settimana di agosto senza grandi cambiamenti dal punto di vista climatico a Pescara e nel resto della regione. Le previsioni di 3bmeteo. infatti, indicano l'assenza di precipitazioni significative, fatta eccezione per qualche isolato temporale nelle zone interne. Per la giornata di oggi 25 agosto in città la a temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4280m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord.

Grazie alle correnti fresche dei Balcani, le temperature rimarranno sostanzialmente in media con quelle del periodo. Il mese dunque si concluderà senza l'arrivo di nuove ondate di caldo africano. Per quanto riguarda i primi giorni di settembre, i modelli prevedono anzi l'arrivo di masse d'aria instabili che potranno portare fenomeni lungo la costa adriatica a partire dalla metà della prossima settimana.