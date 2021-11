Fine settimana all'insegna del sole in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Giornata all'insegna di un netto miglioramento delle condizioni meteo quella di oggi 19 novembre a Pescara e in tutto l'Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo infatti indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale. La temperatura massima in città sarà di 16 gradi, la minima di 10 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordest. Per i prossimi giorni non cambierà di molto la situazione con un campo anticiclonico che si va espandendo da ovest garantendo stabilità e sole su Marche e Abruzzo. Temperature massime in lieve aumento, le minime in calo dalla sera.