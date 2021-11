Fine settimana all'insegna della variabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un fine settimana all'insegna della variabilità anche se le precipitazioni saranno deboli, nel Pescarese e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti per sabato 13 novembre Nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima a Pescara sarà di 16 gradi, la minima di 12 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da est-nordest. Per domenica 14 novembre previste condizioni di cielo sereno o nuvoloso a tratti senza precipitazioni su gran parte del territorio regionale. Temperatura stazionarie o in lieve calo per i valori massimi.