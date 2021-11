Ancora instabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà un'altra giornata all'insegna del cielo nuvoloso e dell'instabilità quella di oggi 10 novembre a Pescara e in Abruzzo. Le previsioni di 3bmeteo indicano infatti nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima in città sarà 17 gradi, la minima 14 gradi.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Per i prossimi giorni è prevista ancora una fase caratterizzata da possibile piogge anche se deboli su Abruzzo e Marche specie nelle zone adriatiche. Temperature massime in lieve rialzo.