Meteo, ancora una settimana infuocata anche in Abruzzo: le previsioni per i prossimi giorni

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com sottolinea come quella in arrivo sarà una settimana che spaccherà in due il Paese: al Nord forti temporali e temperature in calo, al centro e sud caldo e afa fino a 40 gradi percepiti

Sarà una settimana all'insegna del caldo e dell'afa quella in arrivo per l'Abruzzo e per tutto il centro sud. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com ha spiegato infatti che l'Italia sarà di fatto divisa in due: da una parte i forti temporali al nord che porteranno ad un abbassamento delle temperature ma anche a fenomeni estremi come violenti rovesci e grandinate, mentre in parte al centro e soprattutto al sud continuerà l'ondata di caldo africano con temperature anche oltre i 40 gradi.

“Il caldo sarà reso più opprimente anche dall’afa, che risulterà talora elevata in particolare sui settori costieri, nelle grandi aree urbane e in Pianura Padana si potranno così comunque percepire 38-40°C anche laddove le temperature massime si fermeranno sui 30-32°C. Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città dove il rilascio di calore sarà più lento e andrà ad interagire con l’aumento dell’umidità relativa delle ore serali. Prestare dunque attenzione al possibile disagio fisico, specie per i soggetti più deboli”.