Meteo, giornata di pioggia e maltempo a Pescara e provincia

Una lunga fase di maltempo in arrivo su Pescara e l'Abruzzo.

Dopo il passaggio della prima perturbazione, il tempo in Abruzzo è previsto peggiorare nuovamente per l’arrivo di un nuovo fronte perturbato, come segnala il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com.

Il maltempo questa volta però si farà vedere e sentire maggiormente con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco che interesseranno soprattutto le aree interne e meridionali della regione tra il pomeriggio di mercoledì 3 e la mattina di giovedì 4.

Gli accumuli maggiori sono quindi previsti sulle province di Chieti e L’Aquila, su quest’ultima si potranno superare localmente i 50mm. Il tempo nei giorni successivi non migliorerà particolarmente, le precipitazioni saranno solo meno intense ma continueranno ad esserci in modo sparso e specie nelle zone interne, con il cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Qualche schiarita in più giovedì pomeriggio-sera sulle coste. Vento forte da sud-ovest, rafficato fino a 60km/h nella notte di giovedì. Temperature in generale calo.

Meteo Pescara

Su Pescara è attesa un’altra giornata di maltempo. Mercoledì 3, piogge e rovesci, interesseranno la provincia dalla tarda mattinata fino al pomeriggio di giovedì con accumuli previsti fino a 15-20mm. Fine settimana che continuerà in compagnia del maltempo con cieli coperti o molto nuvolosi e piogge intermittenti. Temperature in calo.