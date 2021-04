In arrivo forte vento di burrasca in Abruzzo e nel Pescarese: allerta meteo e previsioni

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo riguardante in particolare il forte vento previsto per domani 6 aprile

Allerta meteo sull'Abruzzo e nel Pescarese per la giornata di domani 6 aprile. Il centro funzionale regionale della protezione civile ha infatti diramato un bollettino di criticità relativo in particolare al forte vento di burrasca che interesserà per le successive 18 - 24 ore Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia proveniente da quadranti occidentali.

Previste quindi mareggiate lungo le coste esposte. Non sono previste invece allerte meteo per le precipitazioni e rovesci che pure dovrebbero interessare, in base alle previsioni, il nostro territorio.