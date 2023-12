Ancora forte vento di burrasca: diramata una nuova allerta meteo

Temperature decisamente fuori stagione in questo avvio di dicembre, ma anche forte vento di burrasca sull'Abruzzo. Proprio questo ha portato alla diramazione di una nuova allerta meteo da parte del Centro funzionale d'Abruzzo del dipartimento di protezione civile.

Dalla sera di venerdì primo dicembre e per le prossime 24-30 ore si prevedono infatti forti venti di burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest che interesseranno in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Marche e in estensione sabato 2 dicembre verso Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia con rinforzi di burrasca forte sia sulla costa che nelle aree interne fino a tempeste previste sui crinali appenninici e mareggiate nelle zone costiere.

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità, si legge nel bollettino del Centro funzionale, a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di emergenza comunale, soprattutto nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.