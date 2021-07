Prosegue l'allerta meteo per forti temporali e rovesci in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Sarà una domenica all'insegna del maltempo e della pioggia quella in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Il centro funzionale d'Abruzzo infatti ha fatto sapere che la protezione civile nazionale ha emesso un'allerta meteo per il 18 luglio a partire dalle prime ore della mattinata e per le successive 24/36 ore, con precipitazioni di tipo temporalesco su Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata in estensione a Calabria e Sicilia. Si tratterà di fenomeni di forte intensitò con locali grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.