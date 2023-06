Nuova allerta meteo per l'Abruzzo: in arrivo temporali e rovesci anche di forte intensità

Nuova allerta meteo per l'Abruzzo, per l'arrivo di masse d'aria umida che già hanno provocato rovesci e piogge diffuse sul nord Italia. Il centro funzionale della protezione civile regionale ha diffuso un'allerta meteo per la serata del 4 giugno e per le successive 24 - 36 ore con piogge, rovesci diffusi e temporali anche di forte intensità su Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Toscana, Marche ed Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci anche violenti, temporali e possibilie grandinate o raffiche di vento.