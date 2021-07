Anche Pescara aderisce alla Carta delle città verso la neutralità climatica

Anche Pescara è stata protagonista oggi 8 luglio della quarta Conferenza nazionale delle Green City, che pone al centro il tema “Le città verso la neutralità climatica”. Pescara infatti ha aderito alla Carta delle città verso la neutralità climatica, con l'evento organizzato dal Green City Network, per iniziativa della Fondazione sviluppo sostenibile, in collaborazione con il Gse e con il supporto di Conou e si inserisce nel programma All4Climate in vista della Cop, con una diretta streaming dalle 10 alle 13 per rilanciare l'impegno delle città per il clima in attesa dell'importante appuntamento del 26 novembre a Glasgow della Cop.

L'obiettivo è arrivare ad una nuova centralità delle città e dei sindaci per il clima con obiettivi di lungo raggio al 2030 e al 2050. La Carta promuove misure puntuali e una vasta gamma degli strumenti per la transizione alla neutralità climatica delle città.