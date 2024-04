Bilancio molto positivo per l'Ecomob 2014: "Anche la settima edizione all'insegna della qualità"

Un'edizione all'insegna della qualità come quelle precedenti, e un bilancio estremamente positivo in termini di pubblico e di presenza dei rappresentanti delle istituzioni e amministrazioni pubbliche. A dirlo gli organizzatori di Ecomob, la fiera della mobilità sostenibile andata in scena dal 19 al 21 aprile in centro a Pescara dedicata anche al turismo esperienziale e alla green economy, con il coinvolgimento diretto delle aziende e dei visitatori

Tre giorni di expo, dunque, all’insegna di mobilità sostenibile, fra automotive elettrico, e-scooter, e-bike, micromobilità e test drive, oltre ai momenti dedicati al turismo esperienziale, con promozione del territorio, cicloturismo, turismo attivo ed enogastronomico e il tema della green economy, fra energia e clima, green city e territorio, economia circolare, mobilità urbana e sistema agroalimentare. Ecomob è un brand Ecolife, associazione di promozione sociale, nata con l’impegno di promuovere e diffondere la cultura ecosostenibile che ha organizzato per il settimo anno l'importante esposizione di livello nazionale.