Raccolta differenziata, a Manoppello è Cosvega il nuovo gestore del servizio di igiene urbana

Sarà la Cosvega di Francavilla al Mare, dal primo maggio, a gestire il servizio di igiene urbana a Manoppello.

Costituita nel 2000, la società che si occupa di servizi integrati per l’ambiente e gestisce la raccolta rifiuti in diversi Comuni tra le province di Chieti e Pescara, subentra alla EcoAlba di Lucera.

Quanto ai servizi offerti, questi non saranno modificati, come pure le modalità di conferimento; a cambiare, però, saranno i giorni di conferimento (dal 6 maggio) e il passaggio della raccolta del vetro passare da quindicinale a settimanale.

Nuovo anche il numero verde (800555933) da formulare, per reperire informazioni, per prenotare i servizi di ritiro domiciliare di ingombranti e Raee e per segnalare eventuali criticità. Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13. Il nuovo ecocalendario, pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine social del sito istituzionale dell’ente e su quello di Cosvega, sarà consegnato a famiglie e attività direttamente a domicilio dal personale della ditta e saranno programmati incontri con la cittadinanza. Inoltre, sarà comunicata la data per una giornata ecologica nel corso della quale sarà possibile consegnare ingombranti e Raee, al fine di consentire all'utenza lo smaltimento del pregresso e come attività aggiuntiva rispetto al porta a porta da prenotare con numero verde.

«Dal 1° maggio sarà a lavoro sul territorio comunale il nuovo gestore del servizio di igiene urbana della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Cosvega subentra ad EcoAlba che ringraziamo per il lavoro svolto», dicono il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore al ramo Maria Esposito, «il servizio alla cittadinanza continuerà ad essere svolto con ancora maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale. Auguriamo a Cosvega buon lavoro, auspicando e confidando nella massima collaborazione nell’ottica di un sempre migliore servizio reso alla comunità».

«Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione ai giorni di conferimento riportati dall’Ecocalendario, poiché dal 6 maggio bisognerà regolarsi sul nuovo piano settimanale», fanno sapere dall'amministrazione comunale.