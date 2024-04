Aumentano le piste ciclabili in città, lavori in corso a Porta Nuova e San Donato

Sono diversi gli interventi in corso in questi giorni a Pescara per la realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile e per la creazione di collegamenti tra quelle già esistenti.

In particolare, a essere interessate dai lavori sono i quartieri di Porta Nuova, con particolare riferimento alla zona dell'università, e di San Donato.

In piazza Ovidio si sta creando una nuova porzione di ciclabile per collegare il percorso di viale Pindaro con quello di viale Gabriele d'Annunzio.

Il nuovo tratto verrà realizzato esternamente agli alberi e di conseguenza verrà ridotta la carreggiata stradale. Lavori anche in via Caio Asinio Pollione per collegare la pista ciclabile di viale Pindaro con quella di recente costruzione in via Falcone e Borsellino e con il corridoio verde alle spalle dell'università i cui lavori sono in corso. Poi, sempre nella medesima zona, lavori in fase di ultimazione in via San Francesco d'Assisi dove il nuovo tratto permetterà di ricongiungere la pista ciclabile di viale Gabriele d'Annunzio con quella di via Misticoni che poi porta alla rotatoria del tribunale e in via Alento.

Di nuova realizzazione è invece la pista ciclabile in via Rio Sparto che da via Alento consentirà di raggiungere la già esistente pista ciclabile di via Aldo Moro che poi porta verso Fontanelle e Sambuceto.