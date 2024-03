Anche la Fiab consegna a D'Amico e a Marsilio le riflessioni e le proposte in vista delle elezioni regionali

La Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Abruzzo, con il coordinatore interregionale Giancarlo Odoardi, ha consegnato a Luciano D'Amico e Marco Marsilio entrambi candidati alla presidenza della Regione alle prossime elezioni del 10 marzo, un documento con rilfessioni e proposte in materia di mobilità ciclistica.

La nota, firmata dai presidenti delle Associazioni locali, Francesco Mancini per Pescara, Gabriele Curci per L’Aquila, Gianni Di Francesco per Teramo e Antonio Cellitti per Sulmona, pone in evidenza un decalogo di richieste ad oggi ancora disattese, come anche di adempimenti futuri. In particolare, il documento si sofferma su due questioni nodali: la istituzione di un assessorato e quindi di un servizio dedicati alla mobilità ciclistica (da non confondere con trasporti e turismo) come anche, e conseguentemente, la redazione del Piano regionale della mobilità ciclistica, in attesa di vedere la luce dal 2013, come previsto da una Legge regionale 8/2013, e poi come anche risollecitato dalla Legge nazionale 2/2018.

Seguono poi altri punti che attengono alle azioni di sostegno alla mobilità ciclistica, dal sostegno formativo agli enti Locali in materia di mobility management a quelli strumentali di supporto infrastrutturale (come stalli ma anche il servizio di trasporto delle bici sui treni).

Infine si chiede una ferma posizione circa le presunte e prossime modifiche al codice della strada come quelle annunciate per la limitazione della diffusione delle zone e quindi delle città 30:

"Il Piano Regionale diventa anche occasione di sintesi di quanto necessario e opportuno sottoporre al ministero di riferimento perché questo a sua volta presenti alle Camere, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto delle attività svolte, come previsto dall'art. 11 della richiamata L. 2/2018 (Relazione annuale mobilità ciclistica)."