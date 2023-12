Rimossi i due pini caduti in via Secchia [FOTO]

Nella mattinata di domenica 3 dicembre, poco dopo le ore 8, i tecnici della società Ambiente Spa hanno effettuato un'operazione di rimozione degli alberi caduti il giorno precedente in via Secchia, all'altezza del numero civico 10, dove si erano dovuti recare i vigili del fuoco a causa delle forti raffiche di vento. Si tratta, nello specifico, di due pini. Lo fa sapere a IlPescara.it il presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli. Tanti gli interventi nel corso di sabato 2 dicembre: se ne sono contati ben 54 in tutto i territorio provinciale. Tra questi anche quello relativo al crollo di un grosso pino a Spoltore, rimosso dai pompieri nella mattinata.

Inoltre due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Penne, Alanno e i Volontari di Montesilvano e Lettomanoppello sono state impegnate nei Comuni della provincia di Pescara per la caduta di diversi alberi sulla sede stradale, con la conseguente rimozione e messa in sicurezza di elementi costruttivi. Tuttavia la situazione meteo è adesso in miglioramento, nonostante la nuvolosità.