Il recinto della ferrovia verrà ricoperto con un lungo ‘Muro Verde’: c'è il progetto

Ricoprire il muro della ferrovia con un lungo ‘Muro Verde’ realizzato con un sistema idroponico, dotato di essenze arboree e floreali, compatibili e rigeneranti, per svolgere una funzione di sostenibilità ambientale contro i rumori e contro l’inquinamento atmosferico, capace di assorbire i gas di scarico e di ridurre il calore nell’aria di almeno 1 grado e mezzo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. È il progetto candidato dal Comune di Pescara ai fondi di sviluppo e coesione della Regione Abruzzo per un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro per il primo blocco dell’opera, che dovrebbe interessare la parte più centrale del muro.

Lo hanno annunciato il presidente della commissione ambiente Ivo Petrelli e l’assessore comunale all’ambiente Isabella Del Trecco, che hanno oggi illustrato il piano nel corso della commissione ambiente, parlando di “un’iniziativa che mira a rivoluzionare l’estetica di una parte centrale della città, ovvero quel muraglione ferroviario, oggi grigio ed esteticamente poco attraente, che da sempre ormai taglia in due il territorio”.

La delibera, hanno aggiunto i due, “è stata in realtà approvata in giunta lo scorso 20 luglio ma per l’ufficializzazione del progetto abbiamo preferito attendere la candidatura ai fondi regionali. L’intervento si concentra su un elemento di grande impatto ambientale, sebbene ormai i pescaresi abbiano trasformato in abitudine la sua presenza, ovvero il tracciato ferroviario che con il suo muraglione separa la parte est della città da quella ovest. Con gli uffici dell’assessorato all’ambiente abbiamo aperto una riflessione sulle possibili misure di utilizzo di quel muro, almeno inizialmente nella parte che si affaccia sui quartieri residenziali, come via De Gasperi, piazza Spirito Santo, via Ferrari, via Caduta del Forte, solo per citare alcuni esempi”.

L’obiettivo generale dovrà essere "un miglioramento della qualità della città in senso costruttivo", concludono Petrelli e Del Trecco. "Il progetto prevede anche l’installazione, sulla parte superiore della pannellatura verde, di una fascia luminosa utilizzabile anche per l’inserimento di immagini pubblicitarie e promozionali, che significa garantire un ulteriore introito alle casse comunali, e tutto senza interferire con il percorso ferroviario. Riteniamo che si tratti di un’opera utile, solida, durevole e soprattutto ambientalmente sostenibile".