Controllo di stabilità su un albero in via Pantini [FOTO]

Divieto di transito in via Pantini per consentire ai tecnici di effettuare su un albero la cosiddetta "Vta", cioè il controllo di stabilità della pianta. "Vta" è infatti l'acronimo di "Visual Tree Assessment", una metodologia di indagine utilizzata per valutare le condizioni strutturali dell'albero su basi biomeccaniche. Come spiega l'assessore comunale al verde Gianni Santilli, "se l'albero verrà ritenuto morto o pericoloso, lo toglieremo per garantire gli standard di sicurezza".

Ricordiamo che intanto sono previsti i lavori di completamento della cosiddetta strada Pendolo, ossia il nuovo tracciato di via Pantini che consentirà di riaccorpare parte di via della Bonifica alla pineta dannunziana. Partiti inoltre gli interventi per la rigenerazione ambientale della riserva dannunziana che, proprio nell'ottica della nuova viabilità, prevede anche la manutenzione straordinaria e la sostituzione della recinzione ammalorata posta lungo via Pantini.

Lo spartitraffico che attualmente divide in due strada della Bonifica sarà dunque aperto all'altezza dell'incrocio di via Pantini eliminando così la corsia interna (monti-mare) dove saranno realizzati dei posti auto. Una soluzione, si legge nel progetto, che “consente non solo di facilitare l’attraversamento dei veicoli che provengono dal vecchio tracciato di via Pantini, ma anche di rallentare la velocità delle auto che si immettono sulla nuova viabilità che si ricorda essere a una sola corsia per i due sensi di marcia”.

Per l'immissione in strada della Bonifica, che sarà dunque percorribile in direzione nord a partire dall'attuale incrocio con via Pantini, per chi arriverà da sud passando proprio per il nuovo tratto stradale “si prevede il prolungamento del marciapiede esistente fin contro lo spartitraffico centrale di via della Bonifica e la demolizione di parte dello stesso”.