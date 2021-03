Anche il Comune di Pescara aderisce alla "Rete Eco Schools 2021" per la gestione ecologica degli edifici scolastici

Il sindaco Masci e il vicesindaco Santilli hanno illustrato le direttive del progetto "Eco-Schools 21" al quale ha aderito anche l'amministrazione comunale di Pescara. Il progetto riguarda l'educazione ambientale e gestione ecologica degli edifici scolastici, e per questo con un incontro online sono stati coinvolti i dirigenti dirigenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale, d’intesa con la dirigente dell'ambito territoriale scolastico di Pescara Maristella Fortunato e il presidente della Fee Italia Claudio Mazza.

Il progetto fa parte del percorso di iniziative da portare avanti per ottenere la "Bandiera Blu 2021". L'obiettivo è promuovere e sensibilizzare le nuove generazioni al tema della sosteniblità ambentale, fondamentale per ottenere il riconoscimento come spiegano Masci e Santilli:

Consapevoli che la combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell'impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile. Eco-Schools è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde.

Sindaco e vicesindaco sottolinea come l'amministrazione comunale voglia mettersi in gioco assieme agli istituti scolastici per sviluppare nuove conoscenze ed emozioni, un cambio di passo dal 2019 verso un cambiamento reale per un mondo più sostenibile.