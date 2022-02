Bolognano: in estate la suggestiva cascata della 'Cisterna' riapre al pubblico

“Entro il mese di marzo verrà aperto il cantiere per i lavori di messa in sicurezza del sentiero panoramico 'Cisterna', per un importo complessivo pari a 290 mila euro, a valere sui fondi ministeriali assegnati al Comune di Bolognano per il dissesto idrogeologico”. Lo annuncia il sindaco Guido Di Bartolomeo affermando che, entro l'estate, tornerà fruibile e sottolineando “l’importanza delle opere di risanamento e consolidamento, anche della parete rocciosa nel fiume Orta colpita da numerosi eventi franosi.

“Un sentiero inaccessibile da anni proprio per il rischio crollo, che custodisce tanta bellezza. Nel cuore della riserva della valle dell'Orta e all'interno del Parco Nazionale della Maiella, il percorso Cisterna ospita infatti una piscina naturale scavata nella roccia, la cui bellezza è esaltata dalla cascata di acqua sorgiva che la sovrasta. “Ricordo – spiega Di Bartolomeo - come abbia potuto solo parzialmente riaprire, con ordinanza nel 2020, una parte del sito a seguito della sistemazione dei parapetti di protezione su parte del sentiero ma ora, finalmente, si potrà procedere ad una totale azione di interventi necessari atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. I lavori avranno la durata di circa due mesi e si stima che per la prossima estate il percorso potrà tornare completamente fruibile agli abruzzesi, ai visitatori e agli studiosi”.

L'area infatti, tiene a precisare il sindaco, “è da sempre stata di grande interesse archeologico e non solo. La tutela del territorio rappresenta uno dei punti cardine del nostro agire amministrativo e l’arrivo di queste risorse economiche ci permette di operare con incisività per sanare e prevenire i danni da dissesto idrogeologico, e di riaprire al pubblico un luogo di grande bellezza”.