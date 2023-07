Duecento studenti superano gli esami di qualifica all'istituto alberghiero [FOTO]

Sono circa 200 gli studenti dell’istituto alberghiero, degli indirizzi Enogastronomia, Pasticceria, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica, che hanno superato gli esami di qualifica professionale regionale del terzo anno, un esame abilitante a tutti gli effetti alla professione di Operatore Tecnico nel settore della Ristorazione, della Ricezione Alberghiera e del comparto turistico. Lo ha annunciato la dirigente Alessandra Di Pietro, ufficializzando i numeri del primo step degli esami di qualifica.

“Conseguita la propria qualifica, riconosciuta su tutto il territorio nazionale, i nostri ragazzi sono a tutti gli effetti dei professionisti che possono inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, anche se nella maggior parte dei casi nessuno si ferma al terzo anno, ma piuttosto proseguono il proprio cammino sino al diploma del quinto anno”, ha spiegato la dirigente Di Pietro.

La prova pratica è consistita nella preparazione di un menu innovativo con abbinamento di vino, per gli studenti di Enogastronomia, e nell'elaborazione di un itinerario turistico esperienziale per gli studenti dell'indirizzo Turistico; presenti alla prova finale, oltre ai Presidenti di Commissione Nicola Russo e Luigia Benedetto in rappresentanza della Regione, anche il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Pierangelo Trippitelli, la dirigente Daniela Puglisi, lo chef Santino Strizzi, il presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis e il professor Walter Capriotti, referente per l’organizzazione degli esami di qualifica. 48 sono gli studenti, tra cui 7 privatisti, che hanno conseguito all'esame di qualifica la valutazione di 100/100.

I 48 studenti eccellenti sono Chiara Sablone, Giulia Sablone, Alessandra Mieli, Stefano Alì Santoro, Francesco Catani, Gabriele D’Angelo, Alessio Di Matteo, Klaus Peto, Silvia Specchio, Martina Tartaglia, Giorgio Paulone, Lorenza Tontini, Manila Di Giacomo, Benedetto Neri Giuseppe, Andrea Pacifico, Marco Perinetti, Silvia Picciani, Giulio Pizzano, Lorenzo Quintiliani, Cristian Alberico, Veronica Assetta, Antonio Greco, Alessandro Walter Marchiani, Egzon Miftari, Asia Soldano, Stefano Bucci, Serena Controguerra, Ludovica D’Urbano, Grethel Di Cecco, Jiaqiang Lin, Giulia Ana Rusu, David Serfilippi, Simone Florindi, Gloria Bertolin, Lorenza Bozzella, Valeria De Petra, Fabio Polci, Francesco Rocco Benedetti, Domenico Buttone, Anastasia D’Ambrosio, Daria Lenuta Sandar.

I 7 privatisti, invece, sono Raffaella Matarazzo, Fabrizia Romano, Daniele Di Salvatore, Cinzia Chiavaroli, Daniela D’Addario, Chiara D’Ambrosio, Ileana Moretti.