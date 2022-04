Strategie offline e online per stabilimenti balneari: il corso organizzato da Confcommercio Pescara

Confcommercio Pescara presenta il nuovo corso pensato per gestori e responsabili di stabilimenti balneari. Saranno illustrate le strategie offline e online per creare un modello vincente del proprio brand e in generale dell’immagine dello stabilimento balneare.

Aggiornare la comunicazione sia offline che online significa riuscire ad organizzare una comunicazione efficace e produttiva. Nello scenario attuale è dunque importante curare anche l’aspetto del marketing online.

Il nuovo corso di formazione dal titolo “Le strategie offline e online per gli stabilimenti balneari” sarà urato in quattro incontri pomeridiani che si terranno dalle 14:30 alle 17:30 in modalità online.

Le lezioni si avvarranno della docenza della dott.ssa Tiziana Iozzi, trainer e coach, digital strategist e communication manager e della dott.ssa Elena Santomieri, seo manager, web developer e graphic designer.

Il programma delle lezioni

Prima lezione. Presentazione del corso e dinamiche motivazionali. Ottimizzazione degli aspetti legati alla comunicazione per spingere il marketing online che offline, studio di casi di successo, errori da evitare, progettazione e ideazione pratica.

Seconda lezione. Vendita e persuasione. Tecniche e, modalità di comunicazione e linguaggio della persuasione verso la comunicazione efficace, la vendita e la programmazione neurolinguistica, copywriting, progettazione e ideazione pratica.

Terza lezione. Marketing online. Trasferire la conoscenza dell’importanza del marketing online, strategie della comunicazione e di business online e offline, content marketing e progettazione e ideazione pratica.

Quarta lezione. Social media marketing e brand. Modelli vincenti applicati alla comunicazione degli stabilimenti balneari, progettazione e ideazione pratica.

Per iscriversi al corso e ottenere altre informazioni basta rivolgersi a: Confcommercio Pescara via Aldo Moro 1/3, tel. 085.4313620, cell. 347.0789855, email formazione@confcommerciopescara.it