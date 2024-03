Cosa facciamo questo weekend? Guida agli eventi nel fine settimana dedicato alle donne

Da Chiara Francini al salotto del cioccolato in centro, anche questo fine settimana pescarese sarà ricco di eventi imperdibili. Ricordiamo che coincide con la giornata internazionale dei diritti della donna, per cui molti degli spettacoli sono incentrati proprio sul ruolo delle donne nella società e sulla violenza di genere. Vediamo allora cosa aspettarci nel weekend e a quali eventi partecipare. Inoltre sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema.

MUSICA. Al Massimo andrà in scena lo show rock-sinfonico Queen At The Opera basato sui successi dei Queen.

Nella stessa giornata si esibirà anche il cantante Cecé Tripodo a Manoppello.

TEATRO. Sabato al teatro Cordova potrete assistere allo spettacolo di improvvisazione teatrale The Barber Bros, che coinvolgerà attivamente anche il pubblico.

Doppio appuntamento con In punta di Zelda, al Piccolo Teatro Orazio Costa, uno spettacolo incentrato sulla figura di Zelda Fitzgerald, moglie del grande scrittore Francis Scott.

Domenica 10 marzo Chiara Francini sarà al teatro Massimo con lo spettacolo Forte e Chiara, un racconto umano e rivoluzionario che ripercorre la vita dell’attrice.

PROIEZIONI. Per ricordare le vittime di violenza di genere, nella giornata dell’8 marzo al Massimo ci sarà la speciale proiezione del documentario La Casa Viola.

LIBRI. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna l’associazione Ananke ha organizzato la presentazione del libro L’isola delle madri di Maria Rosa Cutrufelli, all’interno della libreria di Monia nello Spazio S.Fe.Ra.

FIERE. Il centro città si animerà a suon di cioccolato grazie ai tre giorni dedicati a Dolcilandia, la grande fiera del cioccolato artigianale.

MOSTRE. Dall’8 al 18 la sala Flaiano dell’Aurum ospita la mostra itinerante Da solo non basto.

A partire dal 9 marzo e fino al 24 sarà possibile visitare la mostra Chi dice donna. Nella giornata di sabato si può partecipare al vernissage del progetto fotografico femminile negli spazi della Maison des Arts.