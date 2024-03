In punta di Zelda in scena al teatro Orazio Costa

In occasione del weekend in cui ricorre la giornata internazionale dei diritti della donna, sabato 9 e domenica 10 marzo, il Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, il cui direttore artistico è Domenico Galasso, presenta “In Punta di Zelda”.

Si tratta del sesto appuntamento con la stagione intitolata “Il Teatro delle Parole”.

A cura di Pina Catanzariti e Liliana Massari, in scena Liliana Massari e Pietro Faiella, questo nuovo spettacolo punta i riflettori sulla figura tuttora misconosciuta di Zelda Fitzgerald, moglie del grande scrittore Francis Scott e anche lei protagonista di primissimo piano dell'America degli anni ruggenti, dell’età del jazz.

Non tutti infatti sanno che Zelda è stata una donna modernissima, una protofemminista, nonché un’artista in continua spinta dialettica tra le istanze della realtà e un mondo interiore intessuto di visioni melanconiche, passioni esacerbate e metamorfosi esistenziali. Mente pura e geniale, fu abitata sempre dall'ingordigia febbrile di esistere così come dalla sofferenza dell'essere, tra corpo e parola, le luci della ribalta e le ombre del disagio mentale.

I biglietti dello spettacolo teatrale “In punta di Zelda” sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.Events (intero 12 euro - ridotto 10 euro) o direttamente al botteghino.

È vivamente consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 3515566694.