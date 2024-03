Maria Rosa Cutrufelli presenta il libro L’Isola delle Madri’ in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, l’associazione Ananke sarà presente con diverse iniziative e incontri.

Presentazione “Madri di parole”: un percorso di riscoperta del lavoro della parola di un gruppo di intellettuali e di scrittrici del nostro '900, sostenuto dagli interventi di alcune scrittrici e pensarci contemporanee che raccontano il presente delle donne ma ne cercano le radici e i presagi di futuro. A cura di Maristella Lippolis e Maria Rosaria La Morgia.

L' 8 marzo alle ore 18 ci sarà la presentazione del libro ‘ L’Isola delle Madri’ di Maria Rosa Cutrufelli, dialogheranno con lei Maristella Lippolis e Maria Rosaria La Morgia. L’incontro si svolgerà all’interno di ‘la libreria di Monia’ – Spazio S.Fe.Ra. in Via Tavo 248 - spazio dedicato a Monia Di Domenico, per non dimenticare e continuare il progetto fortemente voluto dalla famiglia e dalle amiche di Monia, di creare un luogo di incontro, di scambio, di condivisione e di cultura.

Dal 6 all’8 marzo alla galleria del Centro D’Abruzzo di San Giovanni Teatino, rafforzando nuovamente una collaborazione pluriennale. Le volontarie e le operatrici del centro saranno presenti per proporre attività di informazione e sensibilizzazione, attività di sostegno per tutte le donne accolte tramite l’acquisto di prodotti realizzati a mano e la possibilità di scattare un selfie condividendolo sui social con l’hashtag #cimettolafaccia.