Dolcilandia 2024: il centro città si trasforma nel “salotto del cioccolato”

Per tre giorni, da venerdì 8 marzo fino a domenica 10 il centro di Pescara sarà animato da una ventata di dolcezza. Arriva Dolcilandia: il salotto del cioccolato, la grande fiera del cioccolato artigianale patrocinata e sostenuta dall’amministrazione comunale di Pescara.

La rassegna è stata presentata lo scorso mercoledì 6 marzo al palazzo di città alla presenza del sindaco Carlo Masci, Tommaso Rutolo presidente Aniac, Nunzio Di Paolo presidente Fib (Federazione Italiana Barman), Roberto Di Francesco maestro cioccolatiere dal Venezuela, e Paolo Recchia, responsabile Aniac Eventi.

“Dolcilandia, anche se ha una storia giovane è e dovrà essere un appuntamento fisso della nostra programmazione. Questo non solo per la grande professionalità e per l’arte che i maestri dimostrano realizzando vere e proprie opere che sono frutto dell’ingegno e della sapienza artigianale, ma anche perché questa è l’occasione per avvicinare i ragazzi a un settore che può anche diventare una prospettiva per loro. Sono certo, come del resto è avvenuto lo scorso anno, che gli espositori e i perfomers avranno un grande successo, animando oltretutto il centro cittadino” ha spiegato il sindaco.

L’evento più dolce dell’anno andrà in scena nel capoluogo abruzzese dal 8 marzo al 10 marzo 2024 in piazza della Rinascita, con orari dalle 10 alle 22 e con protagonisti assoluti cioccolato, assaggi e novità.

Un’inaugurazione con accenni di gusto dedicati alla giornata della Donna.

“Una festa - ha detto Tommaso Rutolo presidente Aniac - che rappresenta un momento per celebrare quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” ma anche e soprattutto per promuovere le imprese, affermare la qualità del loro lavoro e quindi il nostro territorio. Un’attenzione che è alla base di questa iniziativa, che rinnoviamo anche quest’anno coniugando elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura che ospiterà i selezionatissimi espositori”.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la prima fabbrica culturale del cioccolato itinerante in Europa: i laboratori curati dai maestri cioccolatieri, aperti a tutti, illustreranno la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao. Ingresso libero.

La fiera sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali dedicati alla presentazione dell’arte cioccolatiera, nel corso dei quali i maestri cioccolatieri illustreranno ai visitatori il procedimento per la preparazione e faranno conoscere meglio e apprezzare i loro prodotti di alta qualità.