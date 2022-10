Terza giornata del Flap con l'artista e scrittrice Sonia Caporossi

Terzo appuntamento domenica 9 ottobre con il Flap, una quattro giorni tutta dedicata alla poesia programmata in quattro spazi d’arte della città di Pescara che anticipa il Festival delle letterature (Fla) in programma dal 10 al 13 novembre prossimo che quest'anno festeggia i 20 anni.

Dopo i primi due appuntamenti, venerdì 7 ottobre nella GArt Gallery con Silvia Molesini e Barbara Giuliani e sabato 8 ottobre nello YAG/Garage con Rosaria Lo Russo e Matteo Auciello, il terzo incontro della rassegna è in programma domenica 9 ottobre nello spazio ?MERGE Space Project, in via Tiburtina Valeria 75, come sempre alle 18:30 ad ingresso gratuito, e avrà come protagonista Sonia Caporossi, che discuterà del suo studio lirico e di critica poetica con Michele Piciocco.

Sonia Caporossi, nata a Tivoli nel 1973, vive e lavora nei pressi di Roma. È musicista, poetessa, prosatrice, critica letteraria e saggista. Tra i suoi ultimi libri, il saggio critico Le nostre (de)posizioni. Pesi e contrappesi nella poesia contemporanea emiliano-romagnola, con Enzo Campi, e la curatela su Giacomo Leopardi, "L’infinita solitudine". Antologia ragionata delle poesie. Dirige per "Marco Saya Edizioni" la collana di classici italiani e stranieri "La Costante Di Fidia" e collabora con "Poesia del nostro tempo, Versante Ripido, Bibbia d’Asfalto e col festival "Bologna In Lettere". Ha diretto per molti anni "Critica impura e poesia ultracontemporanea."

L’autrice converserà con Michele Auciello, pennese di nascita e pescarese di adozione, assegnista di ricerca in filologia romanza all’Università di Firenze, dove lavora alla lemmatizzazione e all’informatizzazione delle concordanze della lingua poetica italiana delle origini. Si occupa principalmente di poesia e intersezioni tra politica e letteratura nel Medioevo italiano.

L’incontro sarà ospitato all’interno dell’?MERGE Project Space, progetto fondato nel 2020 da Cristiano De Medio, Giorgio Liddo, Pierluigi Fabrizio e Maurizio Vicerè con l’intento di sviluppare un modus operandi curatoriale innovativo, summa delle esperienze pregresse maturate in anni di militanza nel settore indipendente degli Artist Run Space e delle gallerie. La chiusura del Flap lunedì 10 ottobre con Francesca Genti che racconterà il suo lavoro di ricerca insieme a Federica D'Amato nello spazio espositivo Studi d’Arte, in corso Manthonè 9/11.