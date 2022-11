Nuova tappa da Città Sant'Angelo fino ai calanchi di Atri per il progetto del "Cammino d'Abruzzo"

Nuova iniziativa nel territorio pescarese legata al progetto "Cammino d'Abruzzo", che punta a creare un vero e proprio circuito di 660 km dedicato agli amanti delle passeggiate nella natura nel territorio regionale. Domenica 6 novembre, infatti, ci sarà la tappa da Città Sant'Angelo fino ad Atri che costeggerà i calanchi, nella quale come previsto per ognuna delle tappe dell'iniziativa verrà posizionata l'apposita segnaletica che indica la direzione del cammino.

La tappa angolana è organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco di Città Sant'Angelo e la Riserva regionale dei Calanchi di Atri. La partenza è fissata per le 8,45 dal giardino comunale di Città Sant'Angelo per poi proseguire verso Atri. L'amministrazione comunale, evidenziando che si tratta di un percorso di 18 km, raccomanda a tutti coloro che vorranno partecipare di portarsi sufficienti scorte d'acqua e il pranzo in contenitori ermetici.

Il ritorno sarà effettuato con la spola utilizzando alcune macchine che faranno salire gli autisti dei gruppetti partecipanti che a loro volta andranno poi a recuperare gli altri partecipanti. Un'altra tappa del "Cammino d'Abruzzo" è prevista per domenica 13 novembre, con partenza da Congiunti di Collecorvino fino a Città Sant'Angelo per una lunghezza di 10 km. Domenica 20 novembre invece tappa da Atri a Pineto.

Il "Cammino d'Abruzzo" è suddiviso in 33 tappe può essere percorso a piedi o in mountain bike e su alcune tratte anche da coloro che hanno disabilità motorie con l'ausilio di joilette. L'obiettivo di questo progetto è quello di creare un'esperienza a misura di cittadino per chi vuole mettersi in gioco affrontando il percorso nei tempi e modi che preferisce, da solo o in compagnia o durante le tappe organizzate per scoprire le tantissime bellezze naturali, spesso anche sconosciute, che offre il territorio pescarese e abruzzese. Il sito ufficiale: https://www.ilcamminodabruzzo.it/ilcammino/