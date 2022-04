Spoltore festeggia il patrono San Panfilo: le iniziative in programma

La città di Spoltore festeggia con una serie di appuntamenti il santo patrono, San Panfilo. Domani, giovedì 28 aprile, come rende noto l'amministrazione comunale, gli uffici comunali e i negozi resteranno chiusi.

La giornata inizierà alle 8.30 con il passaggio per le vie della città della Banda di Ripa Teatina. Alle 10.30, la stessa sarà in piazza Di Marzio per un'ora di concerto. Nel pomeriggio, alle 18.00, la messa nella Chiesa e a seguire, intorno alle 19, la processione con la statua ed il braccio, reliquia del Santo. Alle ore 21, sempre in piazza Di Marzio, il concerto della cover band dei Negramaro Manduria.