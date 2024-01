Grande festa a Spoltore per il passaggio della Befana [FOTO]

Spoltore ha vissuto oggi pomeriggio un momento suggestivo con la visita della Befana, la celebre vecchina che porta dolci e regali ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La festa è stata vivacemente celebrata in piazza D'Albenzio, trasformando il cuore della cittadina in un luogo di gioia e divertimento per grandi e piccini.

Il clou dell'evento c'è stato poco prima delle ore 17, quando la simpatica vecchina ha fatto la propria apparizione su un balcone. Avvolta in un abito tradizionale, con la sua scopa a fianco, ha suscitato entusiasmo e sorrisi tra la folla che si era radunata per l'occasione. I bimbi, con gli occhi che brillavano pieni di aspettativa, hanno salutato la Befana con entusiasmo mentre lei distribuiva caramelle e dolci, creando un'atmosfera di festa contagiosa.

La Befana ha dimostrato uno spirito generoso lanciando con maestria caramelle ai bambini che, estasiati, si affrettavano a raccoglierle. Le risate e le voci allegre dei più giovani hanno riempito l'aria. Tuttavia la Befana, come sempre, è una figura misteriosa e così, dopo aver deliziato la folla con la sua presenza e i suoi dolci, si è congedata presto, pronta a continuare la propria missione di portare gioia recandosi in un'altra piazze di Spoltore. Il suo passaggio da un luogo all'altro è stato rapido, come un soffio di vento che porta con sé la magia della tradizione.

L'evento ha unito la comunità di Spoltore in una celebrazione collettiva, ricordando a tutti il valore delle tradizioni e delle festività che legano le generazioni. La presenza della Befana ha dato vita a un momento speciale in cui le persone hanno potuto condividere la gioia dell'Epifania, rafforzando i legami tra le famiglie e i vicini.